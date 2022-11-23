В Кирове ищут мужчину, пропавшего в конце августа

Если вы видели этого мужчину, сообщите волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове продолжают разыскивать мужчину, пропавшего в конце лета. Михаила Баженова в последний раз видели в Нововятске 29 августа. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Михаилу 55 лет, рост 167 см, худощавого телосложения, у него кудрявые рыже-русые волосы с сединой и карие глаза. Неизвестно, во что был одет мужчина на момент исчезновения.

Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.