В Кирове улицы очищают около 70 снегоуборочных машин

Снегоуборочная техника очищает и обрабатывает дороги галитом. Фото: admkirov.ru

На кировские улицы сегодня вывели около 70 машин снегоуборочной техники и более 90 дворников. Дорожные машины очищают и обрабатывают проезжие части противогололедным материалом галитом. Такие данные приводит горадминистрация.

Губернатор Александр Соколов поручил перевести все профильные службы - дорожные и коммунальные - в режим повышенной готовности.

- В первую очередь выполняется уборка путепроводов, мостов, спусков и подъемов. Бригады специалистов ручного труда очищают от снега остановочные площадки, подходы к пешеходным переходам, лестничные марши, - рассказали в УДПИ.

Обращения от жителей города по уборке снега принимаются в диспетчерской службе по телефону 8-922-967-22-34 и в социальных сетях по ссылке vk.com/gdms43.