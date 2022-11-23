Метель и гололед: в Кировской области объявили метеопредупреждение на 23-24 ноября

Дорожные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие сутки на улице будет некомфортно и даже небезопасно. Областное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на 23-24 ноября.

По данным Кировского ЦГМС, днем и вечером 23 ноября, а также ночью и утром 24 ноября местами по области ожидается снег, метель, гололед, усиление ветра до 16 м/с. В южных районах региона возможен ледяной дождь. На дорогах образуются снежные заносы, накаты, гололедица.

Губернатор области Александр Соколов заявил, что с утра все профильные службы, дорожные и коммунальные, переведены в режим повышенной готовности.

- Прошу воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов и соблюдать меры предосторожности! Пожалуйста, будьте аккуратны и внимательны, - добавил он.