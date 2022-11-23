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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:26

Кировчане оценили желаемый МРОТ в 35,3 тысячи рублей

Этот показатель вдвое превышает реальный
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В 2023 году МРОТ после планируемого прироста составит 16242 рубля в месяц.

В 2023 году МРОТ после планируемого прироста составит 16242 рубля в месяц.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минимальная желаемая зарплата кировчан - 35,3 тысячи рублей. Такие выводы сделали эксперты портала SuperJob.

Стоит отметить, что показатель постоянно меняется. Так, в апреле 2022 года жители Кирова хотели получать МРОТ в размере 35600 рублей в месяц, в январе - 32100, в ноябре 2021 года - 27300. Эксперты отмечают, что МРОТ в 2023 году вырастет на 6,3% и составит 16242 рубля. Однако желаемая минимальная зарплата кировчан превышает реальный показатель вдвое.

Первый по величине ожиданий регион - Москва: ее жители хотели бы получать МРОТ в размере 43500 рублей. Самые скромные притязания у населения Пензы и Оренбурга: 33700 и 33900 рублей в месяц соответственно.