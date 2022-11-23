На переходах улицы Ломоносова в Кирове сбили двух пешеходов

Водитель «Рено» совершил наезд на 51-летнего мужчину

Оба ДТП произошли 22 ноября, во вторник. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кировской области.

В 12.10 на улице Ломоносова у дома №2а 38-летний мужчина - водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход получил травмы. Вечером того же дня в 21.19 на улице Ломоносова у дома №8 22-летний мужчина - водитель автомобиля «Рено Меган» наехал на 51-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травмы.

По факту ДТП проводятся проверки.

В третьем ДТП за 22 ноября в 22.32 на улице Торфяной у дома 18г 27-летняя женщина - водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс», в нетрезвом состоянии врезалась в уличный фонарь. Водитель получила травмы.

ГИБДД напоминает о правилах безопасного перехода дороги для пешеходов.

Никогда не переходите дорогу, только пользуясь правом преимущества, т.к. водитель мог Вас поздно заметить.

Если в начале перехода через дорогу Вы увидели движущееся транспортное средство (ТС), немедленно вернитесь на тротуар, но не пытайтесь перебежать проезжую часть, т.к. это усложнит ситуацию водителю.

Никогда не принимайте решения о переходе через дорогу по поведению другого пешехода, лично не убедившись в безопасности.

Не перебегайте дорогу на желтый сигнал светофора, т.к. в дальних рядах ТС могут начать движение или продолжать его, рассчитывая, что загорится зеленый свет.

Никогда не переходите дорогу на «автомате», не включив сознание и не проконтролировав обстановку.