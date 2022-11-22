В Кировской области снизилось количество ДТП на переездах

В 2022 году в ДТП на переездах пострадали 5 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В текущем году на переездах Горьковской магистрали зафиксировали 8 случаев столкновения автомобилей с поездами. В них пострадали 5 человек, в том числе 1 погиб. За 2021 год произошло 13 ДТП, в которых пострадал 1 человек. Такие данные приводит пресс-служба ГЖД.

Во всех случаях водители грубо нарушили правила пересечения железнодорожных путей. Так, в январе-октябре 2022 года на переездах Горьковской железной дороги выявили 627 нарушений правил дорожного движения, что на 23% меньше аналогичного периода прошлого года.

По информации ГИБДД, к настоящему моменту завершили расследование по 2 случаям столкновений автомобилей с поездами, произошедшими в 2022 году.

Правонарушителей привлекли к административной ответственности. Ущерб взыскан в полном объеме.