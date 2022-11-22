В Кирове снежный полигон на Луганской обустроили с нарушениями

После проверки ведомство обратилось в суд. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове прокуратура нашла нарушения на снежном полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В преддверии зимы на полигоне для складированного снега по улице Луганской прошла проверка. Выяснилось, что на площадке нет водонепроницаемого покрытия. На полигоне также не провели обваловку по периметру. Из-за этого грязный снег мог попасть в реку Черевицу.

Кировский межрайонный природоохранный прокурор подал иск в суд. Требование признали законным и обязали администрацию Кирова и УДПИ оборудовать полигон в соответствии с нормативами. Решение суда пока не вступило в законную силу.