В Кирсе бывшая сотрудница почты присвоила более 950 тысяч рублей

Деньги бывшая сотрудница почты успела потратить. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области бывшая работница почты незаконно присвоила себе денежные средства. Пользуясь служебным положением, женщина обогатилась более чем на 950 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Эти средства жительница Кирса уже потратила. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.