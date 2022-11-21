Жителя Нолинского района осудят за истязание падчерицы

Мужчина обвиняется по статье «Истязание несовершеннолетней». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период с августа по сентябрь 2022 года житель поселка Аркуль Нолинского района систематически наносил побои своей несовершеннолетней падчерице. 14-летняя девочка страдала психически и физически от регулярных истязаний отчима. Такую информацию приводит Следственный комитет по Кировской области.

В настоящее время мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней).

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, устанавливаются обстоятельства произошедшего.