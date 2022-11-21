Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 ноября 2022 16:02

Жителя Нолинского района осудят за истязание падчерицы

Мужчина два месяца систематически избивал девочку
Анастасия САЛУН
Мужчина обвиняется по статье «Истязание несовершеннолетней».

Мужчина обвиняется по статье «Истязание несовершеннолетней».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период с августа по сентябрь 2022 года житель поселка Аркуль Нолинского района систематически наносил побои своей несовершеннолетней падчерице. 14-летняя девочка страдала психически и физически от регулярных истязаний отчима. Такую информацию приводит Следственный комитет по Кировской области.

В настоящее время мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней).

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, устанавливаются обстоятельства произошедшего.