В Кировской области у 25% работающих зарплата менее 20 тысяч в месяц

Доля кировчан с зарплатой 100 тысяч в месяц - 1,8%. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области 25% работников получают зарплату менее 20 тысяч в месяц. Такие данные приводит РИА Рейтинг.

Сотрудники агентства вычислили долю работников с зарплатой свыше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч. Расчеты производились по данным средней оплаты труда в регионах за 2022 год.

Всего в рейтинге оценивались 85 российских регионов. Кировская область занимает 72 строчку. Выше 100 тысяч рублей в нашем регионе платят лишь 1,8% сотрудников. У 25,4% работающих зарплата менее 20 тысяч в месяц, а большая часть работников получает от 20 до 40 тысяч в месяц.

Лучше всех дела с оплатой труда обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь выше 100 тысяч рублей получают более 40 процентов работающих. В первых строчках также Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Камчатка и Сахалинская область.

В аутсайдерах рейтинга - Чеченская республика, Дагестан, Мордовия, Ингушетия и Калмыкия. В этих регионах 100 тысяч платят менее 1,5% работников, а средняя зарплата составляет от 15 до 36 тысяч рублей.

Согласно исследованию, всего у 8 регионов верхняя граница диапазона зарплат превышает 100 тысяч рублей. В 14 регионах средний оклад составляет 40 тысяч рублей в месяц, отмечают эксперты.