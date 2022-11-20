В результате происшествия сгорела крыша здания. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Слободском произошел пожар в здании по производству металлопроката. О случившемся сообщает ГУ МЧС по Кировской области.

Пожар вспыхнул сегодня, 20 ноября, в 05.45 в здании на улице Гоголя. В результате сгорела крыша на площади 300 квадратных метров. К счастью, никто из людей в происшествии не пострадал.

В тушении участвовали шесть пожарных расчетов. По состоянию на 09.40 открытое горение ликвидировали. Специалисты провели проливку и разбор конструкций.

Причина ЧП на данный момент неизвестна. Ее устанавливают дознаватели МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.