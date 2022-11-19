В Шабалинском районе открыли проезд по мосту через Какшу

В 2022 году на реконструкцию мостов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» из федерального бюджета выделили более 371,9 млн рублей. Фото: kirovreg.ru

По мосту через реку Какшу в Шабалинском районе открыли движение. По информации правительства, проехать там можно уже с 17 ноября.

На ремонт потратили более 28,5 млн рублей. Подрядчик «Вятавтодор» соединил населенные пункты Гостовского сельского поселения.

Напомним, что в 2022 году на реконструкцию мостов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» из федерального бюджета выделили более 371,9 млн рублей. За счет этих средств сделали капитальный ремонт трех мостов и ремонт еще четырех.

По планам, за три года - 2022- 2024 гг.- в Кировской области планируют отремонтировать более 1500 погонных метров мостов. Приоритет будет отдаваться объектам, находящимся в аварийном и предаварийном состоянии, чтобы обеспечить их безопасность.