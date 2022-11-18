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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:17

В Победилово построят новый аэровокзал

Проектировщики презентовали два художественных варианта
Анастасия САЛУН
Прежний аэропорт в перспективе будет использоваться в качестве международного терминала. Фото: Архив «КП».

Прежний аэропорт в перспективе будет использоваться в качестве международного терминала. Фото: Архив «КП».

17 ноября в аэропорту «Победилово» прошло рабочее совещание, на котором обсудили концепцию нового аэровокзального комплекса. По информации правительства Кировской области, комплекс планируют возвести в течение года.

Проектировщики разработали два проекта аэропорта. В одном из них используется тема «Алых парусов» Александра Грина. Архитектурная форма нового здания обыгрывается красными навесами, напоминающими мачты и паруса. Второй вариант здания аэровокзала выполнен в форме облака.

Специалистам, в ходе обсуждения, предложили создать еще один вариант архитектурного облика аэропорта «Победилово». Все три проекта представят на общественное обсуждение.

- Жители региона должны сами решить, как будут выглядеть главные въездные ворота Кировской области, - подчеркнул зампред правительства Алексей Жердев.

Новый аэропорт будет иметь пропускную способность 600 человек в час, тогда как в настоящее время пассажиропоток не превышает 200.

На строительство нового аэровокзального комплекса потребуется чуть больше года. Прежний аэропорт сохранится и в перспективе будет использоваться в качестве международного терминала.