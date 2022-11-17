В Кирове 84-летняя женщина с 2015 года замерзает в собственной квартире

Выше +16 градусов температура в квартире женщины не поднимается - даже с включенным обогревателем. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове 84-летняя пенсионерка замерзает в собственном доме. О проблеме рассказали активисты ОНФ.

В квартире женщины батареи еле теплые. Даже с обогревателем температура в помещении не поднимается выше +16 градусов, тогда как по нормативу должно быть не менее +20. Пенсионерка постоянно ходит по дому в теплом пальто и зимней обуви, а спит в пуховом платке и шерстяных кофтах.

Так тянется с 2015 года. Только в 2021 году выяснилось, что сосед сверху самовольно переделал систему отопления, из-за чего тепло в квартиру женщины поступает не в полном объеме. Решить проблему не удалось из-за смены УК. Потом она сменилась еще раз. Новая организация должна была подать в суд на соседа-нарушителя за самовольное вмешательство в систему теплоснабжения, но ничего не произошло. Активисты направили обращение в прокуратуру из-за бездействия УК.