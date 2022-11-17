Директором музея Циолковского назначили Татьяну Зубареву

Татьяна Зубарева с 2018 года возглавляла отдел в Детском космическом центре им. В.П. Савиных. Фото: vk.com/cosmomuseum43

14 ноября в Музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики представили нового директора. На должность назначили Татьяну Зубареву, сообщили в ВКонтакте в группе Детского космического центра им. В.П. Савиных.

С 2018 года Татьяна Ивановна занимала пост заведующей отделом в этом центре.

Поздравить нового директора с вступлением в должность пришли заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Маури и министр культуры Даниил Дворцов. На встрече с коллективом также обсудили перспективы развития музея.

- Татьяна Ивановна родилась в Советском районе Кировской области. Учитель истории по образованию. Трудовую деятельность начала по профессии в средней школе №32 города Кирова. Работала в областном краеведческом музее. А с 2018 года заведовала отделом музея, который сейчас и возглавила, - написал Андрей Маури в своем телеграмм-канале.

Напомним, Светлану Шумайлову, которая возглавляла космоцентр, с 24 сентября текущего года назначили на должность зампредседателя правительства Кировской области.