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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:44

Освещение на улицах Кирова ниже нормы в десятки раз

Нарушения нашли на более чем 60 участках
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Прокуратура требует у мэрии устранить нарушения.

Прокуратура требует у мэрии устранить нарушения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове освещение улиц не соответствует нормативам. Об этом сообщает областная прокуратура.

Проверка прошла на более чем 240 пешеходных зонах. К примеру, у дома №23Б по улице Романа Ердякова уровень освещенности составляет лишь 0,7 лк, а у проезжей части по переулку Школьному в Ганино - 1 лк. При этом нормой считается 15 лк.

Такие нарушения вскрыли на участках более чем 60 улиц Кирова. Среди них - Калинина, Маклина, Дзержинского, Карла Маркса, Казанской, Красноармейской, Щорса, Ульяновской и другие.

- Несоблюдение требований действующего законодательства создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура направила мэрии Кирова представление с требованием устранить нарушения. В ином случае ведомство будет разбираться с ситуацией через суд.