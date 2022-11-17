Кировчане в ночь с 17 на 18 ноября увидят пик звездопада Леониды

Для наблюдений нужно темное небо без городской засветки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодняшней ночью кировчане могут увидеть звездопад. Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», в ночь с 17 на 18 ноября ожидается пик метеорного потока Леониды.

В нынешнем году складываются благоприятные условия для наблюдения. Кировчане смогут увидеть до 20 метеоров в час. Убывающая Луна взойдет после полуночи и практически не засветит небо. Телескопы и бинокли не понадобятся: метеоры будут видны невооруженным взглядом.

Кировчанам советуют смотреть в юго-восточном направлении. Наблюдения лучше начинать во второй половине ночи. Потребуются темное небо и открытый горизонт.

Для справки: Леониды - ежегодный метеорный поток, порождаемый кометой 55P/Темпеля-Туттля. Земля каждый год проходит через ее хвост. Звездопад известен своими сильными метеорными дождямии. Последний мощный всплеск активности пришелся на 1999 год, когда наблюдатели могли увидеть по несколько тысяч метеоров в час. Следующее такое небесное представление ожидает нас только в 2032 году.