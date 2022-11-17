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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:19

Кировчане в ночь с 17 на 18 ноября увидят пик звездопада Леониды

Для наблюдений не потребуется ни телескопа, ни бинокля
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Для наблюдений нужно темное небо без городской засветки.

Для наблюдений нужно темное небо без городской засветки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодняшней ночью кировчане могут увидеть звездопад. Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», в ночь с 17 на 18 ноября ожидается пик метеорного потока Леониды.

В нынешнем году складываются благоприятные условия для наблюдения. Кировчане смогут увидеть до 20 метеоров в час. Убывающая Луна взойдет после полуночи и практически не засветит небо. Телескопы и бинокли не понадобятся: метеоры будут видны невооруженным взглядом.

Кировчанам советуют смотреть в юго-восточном направлении. Наблюдения лучше начинать во второй половине ночи. Потребуются темное небо и открытый горизонт.

Для справки: Леониды - ежегодный метеорный поток, порождаемый кометой 55P/Темпеля-Туттля. Земля каждый год проходит через ее хвост. Звездопад известен своими сильными метеорными дождямии. Последний мощный всплеск активности пришелся на 1999 год, когда наблюдатели могли увидеть по несколько тысяч метеоров в час. Следующее такое небесное представление ожидает нас только в 2032 году.