В Кировской области продали 28 килограммов несуществующей рыбы

Компания оформила документы на 143 кг шпрот, имея в наличии всего 115. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове ООО «Алекс-Торг», занимающееся оптовой торговлей, нарушило оформление ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий». Этот факт выявило Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республики и Пермскому краю.

Выяснилось, что с 7 сентября по 13 октября 2022 ООО «Алекс-Торг» поставило 115 кг шпрот в розничные магазины Кировской области. Тогда как в документах было указано 143 кг. Остального товара не существовало - на него неправильно оформили ветеринарные сопроводительные документы.

8 ноября 2022 года в адрес ООО «Алекс-Торг» Россельхознадзор направил предостережение о нарушении обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.