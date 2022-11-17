Борьба с борщевиком: в 2023 году в Кировской области планируют уничтожить 883 га сорняка

Уничтожать борщевик будут, прежде всего, в населенных пунктах и на территориях, прилегающих к трассам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На заседании комитета по экологии и природопользованию ОЗС Кировской области обсудили результаты борьбы с борщевиком в текущем году и планы на 2023 год. Об этом сообщили в правительстве региона.

Благодаря проведенной летом 2022 года работе разработали карту распространения борщевика.

- На ней отметят очаги произрастания сорняка, а также участки, на которых его уничтожают, - рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

Уничтожать борщевик будут, прежде всего, в населенных пунктах и на территориях, прилегающих к трассам.

- В следующем году общая площадь, на которой проведут работы, составит 883 гектара, - сообщили в министерстве.

На ликвидацию борщевика в бюджет заложили 32 млн рублей. Денежные средства получат 86 муниципальных образований. План мероприятий представят губернатору в ближайшее время.