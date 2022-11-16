Подрядчики отремонтируют кировские тротуары до конца недели

Рабочие планируют завершить благоустройство тротуаров до конца недели. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершают благоустройство пешеходных зон в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В УДПИ рассказали, что из 11 объектов в эксплуатацию приняли пять:

- ул. Горького от ул. Комсомольской до ул. Воровского;

- ул. Порошинская (пос. Порошино);

- ул. Юбилейная;

- Октябрьский проспект от ул. Пятницкой до ул. Преображенской (нечетная сторона);

- Октябрьский проспект от ул. Воровского до дома № 145-1 (нечетная сторона).

Кроме того, завершается ремонт тротуаров на улицах Ленина, Лепсе, проспекте Строителей. Там соорудили бордюр и песчаное основание, осталось уложить брусчатку. Как отметил начальник отдела ремонта УДПИ Герман Надеев, укладка тротуарной плитки не запрещена в холодную погоду. Однако, подрядчик должен использовать только сыпучий песок без льда и комков.

Подрядчики стараются завершить реализацию федерального проекта до конца недели. За несвоевременное выполнение муниципального контракта организацию могут оштрафовать. Кроме того, после принятия объектов действует гарантия на работы 3 года.