В Кирове жители дома на Урицкого 1,5 месяца живут без отопления

В квартирах старинного дома на Урицкого температура едва поднимается до +7 градусов. Фото: ОНФ Кировской области

По данным экспертов Народного фронта, дом по улице Урицкого, 14, построенный в начале XIX века, не подготовили к отопительному сезону - тепло в двухэтажке появилось лишь 23 сентября.

А ровно через сутки в подвале аварийного дома лопнула труба с кипятком.

Уже 1,5 месяца жильцы остаются без тепла. Температура в квартирах едва поднимается до +7 градусов. Сейчас часть жильцов переживают холода у родственников, других спасают обогреватели и электрические плитки. По квартире приходится ходить в шубах.

Люди обращались за помощью в свою управляющую компанию, но там, по их словам, ссылаются на то, что нет слесарей и сантехников.

Отметим, что этот дом построили в начале XIX века по проекту архитектора Ивана Дюссар-де-Невиля. В 2014 году его признали аварийным. Людей обещали расселить до конца 2022 года, но сроки сдвинулись.

- Пока в аварийном доме живут люди, его обязана обслуживать управляющая компания. В данном случае ее бездействие налицо, - рассказал эксперт Народного фронта Дмитрий Сергеев.

Активисты организации обратились в прокуратуру.