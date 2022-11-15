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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 8:33

В Кировской области возбудили уголовное дело из-за попадания навозных стоков в реку Сырчанка

Из-за происшествия в водоеме погибла рыба
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области возбудили уголовное дело из-за загрязнения реки. Об этом сообщает региональный Следком.

Как оказалось, летом 2022 года в деревне Широковцы Кирово-Чепецкого района проводили удобрение сельскохозяйственных полей. Занимались этим сотрудники одного из агрокомбинатов. В ходе работ на земельном участке случилась утечка навозных стоков в ручьи, откуда они позже попали в реку Сырчанку. В результате погибла рыба, жившая в водоеме. Причиненный материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ. На данный момент ведется расследование. Максимальное наказание, которое грозит виновным - до двух лет лишения свободы.