В Кировской области возбудили уголовное дело из-за попадания навозных стоков в реку Сырчанка

Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области возбудили уголовное дело из-за загрязнения реки. Об этом сообщает региональный Следком.

Как оказалось, летом 2022 года в деревне Широковцы Кирово-Чепецкого района проводили удобрение сельскохозяйственных полей. Занимались этим сотрудники одного из агрокомбинатов. В ходе работ на земельном участке случилась утечка навозных стоков в ручьи, откуда они позже попали в реку Сырчанку. В результате погибла рыба, жившая в водоеме. Причиненный материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ. На данный момент ведется расследование. Максимальное наказание, которое грозит виновным - до двух лет лишения свободы.