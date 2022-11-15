Киров потерял пять позиций в рейтинге городов по качеству общественного транспорта

Среди главных преимуществ кировского транспорта специалисты выделяют физическую и ценовую доступность, а также комфорт и удобство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации агентства SIMETRA, всего в списке - 84 российских областных центра, которые оценивали по 52 характеристикам. В прошлом году Киров был на 11 месте.

Качество транспорта оценивалось по пяти группам показателей:

-физическая доступность;

-ценовая доступность;

-функциональность транспортной сети;

-комфорт и удобство;

-безопасность и устойчивость развития.

Среди главных преимуществ кировского транспорта специалисты выделяют физическую и ценовую доступность, а также комфорт и удобство.

В лидерах списка, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, - Пермь, Новокузнецк, Екатеринбург, Казань и Ижевск.

В замыкающих в рейтинге - Пенза, Ставрополь, Грозный, Владикавказ и Астрахань.

Бывший руководитель АО «АТП» Денис Пырлог в Telegram-канале отметил: «Я не совсем согласен с рейтингом - некоторые города мы обошли как по стоимости, так и по комфорту транспорта».

- Потеряли несколько строчек из-за приоритета общественного транспорта, поскольку до сих пор не имеем ни одного метра выделенных полос, - подытожил Пырлог.