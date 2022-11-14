В Юрье сбили пенсионера

В условиях недостаточной видимости пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами. Фото: ГИБДД Кировской области

По данным Госавтоинспекции Кировской области, 12 ноября в Юрье произошло смертельное ДТП.

36-летний водитель «Шкоды Октавия» сбил 67-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Пешеход погиб.

На следующий день, 13 ноября, в Лебяжье нетрезвая женщина за рулем «Митсубиши Лансер» наехала сразу на двух женщин. 55-летняя и 63-летняя женщины получили травмы.

Напомним, Госавтоинспекция с 11 по 13 ноября в Кировской области зафиксировала 17 ДТП, в которых два человека погибли и 19 получили травмы различной степени тяжести.

ГИБДД просит всех жителей области соблюдать меры безопасности при переходе дороги и движению по обочинам в темное время суток. В условиях недостаточной видимости пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.