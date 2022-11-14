В Кирове на продажу выставили «редчайшую икону» за 750 тысяч рублей

По словам продавца, икона изготовлена в 19 веке. Фото: avito.ru

В Кирове продают икону вятских чудотворцев за 750 тысяч рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

По словам продавца, икона сделана в 19 веке и с тех пор отлично сохранилась. На ней изображены Трифон и Прокопий, вятские чудотворцы. По словам владельца, икона с розовой, синей и желтой эмалью - большая редкость и существует едва ли не в единственном экземпляре.

Владелец гарантирует подлинность антиквариата и уверяет, что только у него возможно приобрести икону «такого уровня». «Другие либо не продадут, либо цена будет на порядок выше», - сказано в объявлении.