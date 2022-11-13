В Белохолуницком районе появилась новая спортплощадка

В ближайшее время на площадке установят оборудование. Фото: kirovreg.ru

В Белохолуницком районе появилась новая площадка для занятий спортом. Об этом сообщает областное правительство.

Площадку оборудовали в рамках проекта поддержки местных инициатив. Она появилась в селе Всехсвятское. Ранее и дети, и члены клуба «Здоровье» занимались на сельской улице и в школьном спортзале. Стоит отметить, что спортом во Всехсвятском увлекаются как ученики, так и взрослые.

Сейчас площадка уже открыта для посетителей и используется по назначению: на ней проводят спортивные соревнования и массовые мероприятия. В дальнейшем планируется установить на территории оборудование и антивандальные тренажеры.

В пресс-службе областного правительства также добавили, что за 10 лет в Белохолуницком районе реализовано 59 проектов ППМИ более чем на 44 миллиона рублей. В 2022 году поддержку получили 5 инициатив на сумму более 8 млн руб.