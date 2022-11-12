В Кирове горит ДК «Родина»

На место ЧП оперативно прибыли пожарные и «скорая помощь». Фото: Анастасия НИКОЛАЕНКО.

В Кирове произошло задымление Дворца культуры «Родина». Как сообщил наш читатель, который находился в здании, весь первый этаж быстро заполнился дымом.

В это время в здании проходило мероприятие, на котором присутствовало достаточно большое количество людей. Всех - и сотрудников ДК, и посетителей - оперативно эвакуировали.

На место сразу прибыли автомобили скорой помощи и пожарных. По совам очевидца, который сообщил нам эту информацию, пострадавших нет. Предположительная причина возгорания - неисправность электрощитка.

«Комсомолка» выясняет подробности происшествия.