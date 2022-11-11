В Пижанском районе охотники незаконно добыли двух лосей

Мужчины незаконно охотились в лесу у деревни Верхнее Помасело Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пижанском районе сотрудники полиции раскрыли незаконную охоту. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

В полицию сообщили о том, что в лесу у деревни Верхнее Помасело производилась охота на лосей. На месте преступления полицейские обнаружили кровь и внутренности животных. Улики преступники спрятали под еловыми ветками. Туши зверей охотники успели вывезти.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили злоумышленников. Ими оказались мужчины 48 и 35 лет. Охотников задержали. Они рассказали полицейским о том, что изначально планировали охотиться на кабанов. Но, заметив лосей, решили добыть их. Разрешения на отстрел сохатых у мужчин не было. Сотрудники полиции изъяли мясо убитых зверей, автомобили злоумышленников, а также охотничьи ружья.

Ущерб, нанесенный преступниками, составил 160 тысяч рублей. В отношении охотников возбудили уголовные дела по статье 258 УК РФ (незаконная охота). За преступление злоумышленники могут отправиться в тюрьму на срок до двух лет. Кроме того, им грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят следственные действия. Выясняются все обстоятельства преступления.