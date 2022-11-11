В Кирове из-за проблем с ливневкой затопило двор дома на улице Сурикова

Лужа возле дома на улице Сурикова появилась год назад. Фото: onf.ru

Из-за огромной лужи жильцам дома по улице Сурикова, 8 приходится добираться до своих подъездов по деревянным конструкциям. Об этом сообщили в региональном штабе ОНФ.

«Водоем» появился год назад. По словам жителей, раньше вода стекала в канализационный колодец. Но затем осадки по каким-то причинам начали скапливаться во дворе.

Летом жильцы дома обращались в городскую администрацию с просьбой отремонтировать ливневый коллектор. В мэрии ответили, что сделают это в ближайшее время. Однако, ничего не изменилось.

Кроме того, после ливней и оттепели вода течет в подвал. Внутри стоит бойлер, также там проходят водопровод и электрические сети. При попадании воды может произойти короткое замыкание. К тому же, есть опасность размытия фундамента здания.

Активист ОНФ Дмитрий Сергеев считает, что администрация должна выполнить свою часть работы. Половина ливневки находится в муниципальной собственности. Вторую часть ливневой канализации обязана отремонтировать управляющая компания по требованию жильцов. Затопления будут продолжаться до тех пор, пока ливневку полностью не исправят.

Народный фронт обратился в городскую мэрию и прокуратуру.