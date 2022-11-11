В Кировской области заключенного осудили за пособничество терроризму

Мужчина занимался вербовкой осужденного в Сирию. Фото предоставлено пресс-службой УФСБ РФ по Кировской области.

В Кировской области заключенного одной из колоний осудили за пособничество террористической деятельности. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Мужчина, находясь в местах лишения свободы, вербовал сокамерника в интересах международной террористической организации «Исламское государство»*. Он призывал последнего к выезду в Сирию и участию в антизаконной деятельности против национальных интересов страны.

УФСБ России по Кировской области расследовали уголовное дело виновного по ч.1 ст.205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Центральный окружной военный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

* международная террористическая организация «Исламское государство» признана экстремистской решением Верховного суда Российской Федерации от 29.12.2014 № АКПИ14-1424С. Деятельность МТО «Исламское государство» запрещена на территории РФ.