Кировчане положительно оценили проект бюджета региона на 2023 год

Бюджет на дорожное строительство в Кирове составит более 140 млн. рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 ноября в Кирове прошли слушания по проекту областного бюджета на следующий год. По информации правительства области, регион будет участвовать в федеральной программе «Безопасные качественные дороги». При этом финансирование на строительство дорог увеличится на 50 млн и в 2023 году составит более 140 млн. рублей.

Город участвует и в федеральной программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». В 2021 году отремонтировали воинское захоронение «Братские могилы», в 2023 году будут обустраивать Малое захоронение (за стадионом «Труд»).

Руководитель регионального отделения Российского экологического общества Александр Штин также отметил увеличение средств на благоустройство.

– Выделяются средства на создание инфраструктуры по обращению с ТКО и на рекультивацию свалок. Еще очень порадовала сумма в бюджете на благоустройство: 540 миллионов рублей. Это очень хорошо. Значит, в нашей области будет появляться все больше современных парков и скверов для прогулок и отдыха.