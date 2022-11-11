В субботу и воскресенье в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей

Пьяных водителей будут ловить 12 и 13 ноября. Фото: ГИБДД по Кировской области.

12 и 13 ноября в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей. Об этом сообщают в ГИБДД по Кировской области. Выявлять нетрезвых водителей будут на территории Октябрьского района.

Помимо этого, останавливать транспортные средства автоинспекторы будут на въездах и выездах из города, а также в пригородах. К сотрудникам ГИБДД присоединятся народные дружинники и активисты организации «Ночной Патруль».

Также Госавтоинспекция напоминает, что во избежание конфликтов и предупреждения коррупции во всех автомобилях ДПС находятся видеорегистраторы.

В ГИБДД напоминают о недопустимости управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За управление транспортным средством в пьяном виде предусматривается наказание в виде лишения права управления сроком от полутора до двух лет. Кроме того, придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.