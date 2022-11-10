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НовостиОбщество10 ноября 2022 14:40

В Богородском районе нарушаются нормы содержания площадок ТКО

Прокуратура направила в суд иск органам муниципалитета
Анастасия Салун
Прокурор Богородского района потребовал привести все площадки по сбору ТКО в надлежащее состояние. Фото: Прокуратура Кировской области

Прокурор Богородского района потребовал привести все площадки по сбору ТКО в надлежащее состояние. Фото: Прокуратура Кировской области

Прокуратура Богородского района Кировской области провела проверку услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. В ходе исследования сотрудники надзорного органа установили нарушения норм содержания площадок муниципалитетом.

49 из 79 мест накопления ТКО Богородского городского поселения не соответствовали техническим стандартам (ограждение, твердое основание, защита от осадков и др.).

Прокурор района потребовал привести мусорные площадки в нормативное состояние. Суд признал иск прокурора законным и обоснованным.