В Богородском районе нарушаются нормы содержания площадок ТКО

Прокурор Богородского района потребовал привести все площадки по сбору ТКО в надлежащее состояние. Фото: Прокуратура Кировской области

Прокуратура Богородского района Кировской области провела проверку услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. В ходе исследования сотрудники надзорного органа установили нарушения норм содержания площадок муниципалитетом.

49 из 79 мест накопления ТКО Богородского городского поселения не соответствовали техническим стандартам (ограждение, твердое основание, защита от осадков и др.).

Прокурор района потребовал привести мусорные площадки в нормативное состояние. Суд признал иск прокурора законным и обоснованным.