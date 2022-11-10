В Заксобрании Кировской области обсудили бюджет на 2023-2025 годы

Глава региона отметил, что формирование бюджета происходит в условиях жестких экономических санкций. Фото: kirovreg.ru

По информации правительства области, во главе с губернатором прошла серия рабочих совещаний, на которых обсудили бюджет региона.

Глава региона отметил, что формирование бюджета происходит в условиях жестких экономических санкций.

Лариса Маковеева, министр финансов области, представила основные цифры бюджета.

- Объем доходов на 2023 год составит 81,6 млрд рублей. 56,4% - это собственные доходы (46016,9 млн рублей). Рост собственных доходов на 2023 год составляет 11,4% или 4713,4 млн рублей.

Значительные средства регионального бюджета направят на национальные проекты. За три года их объем составит 35,4 млрд рублей.

На поддержку агропромышленного комплекса в 2023 году выделяется 2,4 млрд рублей, что выше уровня плана 2022 года на 16,2%.

На 2023 год на финансирование дорожного фонда Кировской области выделяется 10,6 млрд рублей, на плановый период - 12,1 и 8,3 млрд рублей.

Председатель Заксобрания Роман Береснев обратил внимание на вопросы развития села, в частности ремонта сельских дорог. Отметим, по решению главы региона в следующем году на эти цели дополнительно направят миллиард рублей.