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НовостиОбщество9 ноября 2022 12:21

В Слободском районе из частной собственности изъяли землю на берегу Вятки

Минприроды обратилось в суд с иском, который был удовлетворен
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Собственник сформировал земельный участок на берегу реки, что считается незаконным.

Собственник сформировал земельный участок на берегу реки, что считается незаконным.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Слободском районе суд конфисковал земельный участок. Подробности сообщили в Минохраны окружающей среды.

В 2020 году власти установили границы участка реки Вятка от Слободского до устья реки Молома. При проверке водоохранной зоны выяснилось, что в Кузнецах некое физлицо сформировало земельный участок в границах берега Вятки и он находится в частной собственности.

Минприроды обратилось в суд с иском об истребовании части земли. Суд удовлетворил ходатайство, поскольку формировать земельные участки в границах береговой полосы запрещено. Это может нарушить права других граждан на свободный доступ к реке.

Решение пока не вступило в законную силу.