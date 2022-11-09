Авария в Верхошижемском районе: автомобилист погиб на месте

Авария случилась в Верхошижемском районе на 88 км автодороги «Киров-Советск-Яранск». Фото: ГИБДД Кировской области

По предварительным данным Госавтоинспекции Кировской области, во вторник, 8 ноября 2022 года, в Верхошижемском районе на 88 км автодороги «Киров-Советск-Яранск» «Мерседес-Бенц» с полуприцепом совершил съезд с дороги и опрокинулся. 52-летний водитель погиб на месте.

ГИБДД Кировской области напоминает автомобилистам, что при перемене погоды чаще всего автомобильные аварии на зимних трассах происходят из-за заноса автомобиля, при несоблюдении скоростного режима, резкого маневрирования и выезда на обочину. Нельзя резко тормозить на зимней дороге, к любому маневру нужно готовиться заранее. Чаще всего заносы происходят на поворотах, когда водитель начинает тормозить, резко сбрасывая скорость.

Помните о том, что зимний стиль вождения автомобиля требует повышенного внимания и осторожности, а скорость движения должна быть минимум на 10 километров в час меньше, чем летом.