Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 6:03

Кировской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт коммунальной инфраструктуры

За счет средств федерального бюджета отреставрируют 120 км сетей
Роман Коротков
Деньги направят на ремонт линейных объектов. Фото: kirovreg.ru

Деньги направят на ремонт линейных объектов. Фото: kirovreg.ru

На еженедельном совещании Александр Соколов заявил, что Кировская область активно привлекает средства из федерального бюджета. Об этом сообщили в региональном правительстве. Денежные средства направляют на воплощение различных программ и проектов. Например, для модернизации коммунальной инфраструктуры регион получил 1 млрд 47 млн рублей на ремонт линейных объектов.

К тому же по данной программе не требуется больших средств на софинансирование. Область выделит всего 65 млн рублей.

Губернатор поблагодарил зампреда Алексею Жердеву и сотрудников министерства строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области за успешное взаимодействие с федеральным ведомством.