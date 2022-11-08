Кировской области выделили более 1 млрд рублей на ремонт коммунальной инфраструктуры

Деньги направят на ремонт линейных объектов. Фото: kirovreg.ru

На еженедельном совещании Александр Соколов заявил, что Кировская область активно привлекает средства из федерального бюджета. Об этом сообщили в региональном правительстве. Денежные средства направляют на воплощение различных программ и проектов. Например, для модернизации коммунальной инфраструктуры регион получил 1 млрд 47 млн рублей на ремонт линейных объектов.

К тому же по данной программе не требуется больших средств на софинансирование. Область выделит всего 65 млн рублей.

Губернатор поблагодарил зампреда Алексею Жердеву и сотрудников министерства строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области за успешное взаимодействие с федеральным ведомством.