В Кирове временно перекроют участок улицы Свободы

На участке пройдет ремонт теплосетей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют улицу Свободы. Об этом сообщили в «Т Плюс».

Движение полностью ограничат в районе дома №109 по Свободы (между улицами Орловской и Горбачева). Причина - ремонт участка тепловой сети. Как сообщает ресурсоснабжающая организация, реконструкция займет чуть меньше двух недель. Ограничения будут действовать с 8 по 20 ноября.

Кировских автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.