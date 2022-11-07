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НовостиОбщество7 ноября 2022 13:08

В Кирове временно перекроют участок улицы Свободы

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участке пройдет ремонт теплосетей.

На участке пройдет ремонт теплосетей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют улицу Свободы. Об этом сообщили в «Т Плюс».

Движение полностью ограничат в районе дома №109 по Свободы (между улицами Орловской и Горбачева). Причина - ремонт участка тепловой сети. Как сообщает ресурсоснабжающая организация, реконструкция займет чуть меньше двух недель. Ограничения будут действовать с 8 по 20 ноября.

Кировских автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.