В Кирове ищут пропавшего без вести 16-летнего подростка

Если вы видели мальчика в последние сутки, сообщите об этом инфоргам поиска или в полицию. Фото: vk.com/ornkirov

В Кирове ищут пропавшего без вести подростка. В последний раз Артема Колпащикова видели 6 ноября около 12.45. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы мальчика сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Артему 16 лет, на вид примерно столько же, рост 165-170 см, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, выбритые с боков, и уложенная на правый бок челка. На момент ухода из дома подросток был одет в синюю куртку, серые спортивные штаны, серую толстовку с капюшоном и темно-синие кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Артема, сообщите об этом по телефонам +7 953 671 36 09 (инфорг поиска Катерина), +7 922 977 74 57 (Евгения) либо 02 (102).