Кировчане могут получить скидку на спектакли драмтеатра за донорство крови

Основная цель движения - поддержка донорского движения. Фото: kirovreg.ru

Кировская область приняла участие во всероссийском марафоне поддержки донорского движения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основная цель акции - поддержка и пропаганда донорского движения и вовлечение доноров крови и ее компонентов в культурную жизнь. Плотное участие в марафоне принял кировский Центр крови, который организует донорские мероприятия для работников учреждений культуры и досуговые события.

Так, к примеру, акцию поддержал областной драмтеатр. Всем донорам крови он предоставляет скидку в 20% на свои постановки до конца года. Чтобы купить билет по льготной цене, необходимо предоставить в кассе справку из Центра крови, которую выдают после каждой процедуры донации.

До конца марафона кировский Центр крови также проведет ряд образовательных и развлекательных мероприятий для жителей всех возрастов. Итоги акции подведут в декабре 2022 года.