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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 15:32

В Кирово-Чепецком районе мужчина пытался поджечь частный дом

Причиной его поступка стали плохие отношения с хозяевами жилища
Роман Коротков
Полицейские осмотрели место происшествия и задержали преступника.

Полицейские осмотрели место происшествия и задержали преступника.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из деревень Кирово-Чепецкого района произошел пожар. Сгорел частный дом. Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Кирово-Чепецкий».

Жильцы дома проснулись от запаха гари. После этого они стали тушить огонь. Позже хозяева заметили, что один из углов дома обливает бензином какой-то мужчина.

Потерпевшие узнали своего соседа. Между ними были неприязненные отношения. После этого преступник убежал домой и закрылся внутри.

Полицейские осмотрели место преступления. Далее они подошли к дому преступника и уговорили выйти его из дома. Поджигатель сразу сознался в своем деянии.

Материалы уголовного дела передали в следственный комитет. Будет принято процессуальное решение.