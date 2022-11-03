В Кирове активисты пожаловались в прокуратуру из-за плохого обустройства тротуаров

Некоторые тротуары, которые должны быть обустроены до 10 октября, выглядят сейчас вот так. Фото: ОНФ по Кировской области

В Кирове активисты обратились в прокуратуру из-за недоделанных тротуаров. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

До 10 октября должно было завершиться устройство тротуаров по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Но на нескольких объектах подрядчик сорвал сроки. Кроме того, в некоторых местах так и не исправили замечания, найденные еще летом.

Так, у дома №17 по улице Лепсе рабочие только сняли асфальт. Работы продолжаются, несмотря на погоду. На Луганской объект вовсе бросили, судя по всему, и пешеходам приходится ходить по краю бордюра или вовсе выходить на проезжую часть.

Из недоделок: по-прежнему не устранены нарушения на Карла Маркса - тротуар недоступен для маломобильных кировчан. На участке от Воровского до Милицейской перепад высот в месте съездов доходит до 10 см. Существуют и другие проблемы.

Активисты составили список замечаний и направили его в прокуратуру.