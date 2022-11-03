В Кировской области ищут пропавшую женщину, нуждающуюся в медпомощи

Женщина ушла из дома и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают пропавшую без вести женщину. В последний раз Татьяну Юрпалову видели 2 ноября около 17 часов. Она ушла из дома в деревне Марковцы Кирово-Чепецкого района и не вернулась. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Татьяне Владимировне 49 лет, рост 170 см, нормального телосложения, у нее коричневые с проседью волосы и голубые глаза. Известно, что на момент ухода из дома женщина была одета в коричневый плащ и серую шапку с надписью «Дизель». Волонтеры сообщают, что она может находиться в любом городе региона.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.