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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:51

В выходные дни в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей

Госавтоинспекция проведет рейд в двух районах областного центра
Роман Коротков
Нетрезвых водителей будут ловить 3 и 5 ноября. Фото: ГИБДД Кировской области.

Нетрезвых водителей будут ловить 3 и 5 ноября. Фото: ГИБДД Кировской области.

3 и 5 ноября сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки» водителей. Как сообщается в ведомстве, автомобилистов, севших за руль пьяными, будут выявлять в Ленинском и Октябрьском районах Кирова.

Останавливать транспортные средства автоинспекторы будут на въездах и выездах из Кирова, а также в пригородах. Как обычно, к сотрудникам госавтоинспекции присоединятся представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

В ГИБДД напоминают, что во избежание конфликтных ситуаций и предупреждения коррупции во всех автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.

Госавтоинспекция также напоминает, что за управление транспортом в пьяном виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель может лишиться водительских прав сроком от полутора до двух лет.