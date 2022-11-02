В Кировской области мужчина погиб при пожаре в собственном доме

Трагедия произошла 31 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Обухово Пижанского района Кировской области 59-летний мужчина погиб в результате пожара. Информацию об этом сообщает СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла 31 октября. На месте происшествия обнаружили тело мужчины.По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания кабеля неисправного обогревателя.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку для установления обстоятельств происшествия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Следственный комитет предупреждает граждан о необходимости осторожного обращения с неисправными электроприборами во избежание подобных случаев.