В Кирове на 12 перекрестках установили 27 комплексов фиксации нарушений ПДД

Комплексы введут в эксплуатацию после экспертизы на соответствие всем требованиям. Фото: admkirov.ru
В Кирове установили 27 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает горадминистрация.
Комплексы установили на следующих перекрестках улиц:
- Воровского и проспекта Строителей;
- Воровского и Производственной;
- Московской и Производственной;
- Воровского и Ивана Попова;
- Московской и Октябрьского проспекта;
- Преображенской и Октябрьского проспекта;
- Воровского и Ленина;
- Воровского и Карла Маркса;
- Лепсе и Октябрьского проспекта;
- Луганской и Дзержинского;
- Горького и Воровского;
- Воровского и Октябрьского проспекта.
Как уточнили в мэрии, комплексы «Кордон» установили взамен устаревших «Одиссеев». С 8 ноября начнется экспертиза на соответствие камер требованиям. После этого их введут в эксплуатацию. На установку потратили более 130 миллионов рублей.
- Комплексы «Кордон» фиксируют такие нарушения правил дорожного движения, как превышение установленной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной линии разметки при перестроении и другие, - добавили в пресс-службе горадминистрации.