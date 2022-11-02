В Кирове на 12 перекрестках установили 27 комплексов фиксации нарушений ПДД

Комплексы введут в эксплуатацию после экспертизы на соответствие всем требованиям. Фото: admkirov.ru

В Кирове установили 27 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает горадминистрация.

Комплексы установили на следующих перекрестках улиц:

- Воровского и проспекта Строителей;

- Воровского и Производственной;

- Московской и Производственной;

- Воровского и Ивана Попова;

- Московской и Октябрьского проспекта;

- Преображенской и Октябрьского проспекта;

- Воровского и Ленина;

- Воровского и Карла Маркса;

- Лепсе и Октябрьского проспекта;

- Луганской и Дзержинского;

- Горького и Воровского;

- Воровского и Октябрьского проспекта.

Как уточнили в мэрии, комплексы «Кордон» установили взамен устаревших «Одиссеев». С 8 ноября начнется экспертиза на соответствие камер требованиям. После этого их введут в эксплуатацию. На установку потратили более 130 миллионов рублей.

- Комплексы «Кордон» фиксируют такие нарушения правил дорожного движения, как превышение установленной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной линии разметки при перестроении и другие, - добавили в пресс-службе горадминистрации.