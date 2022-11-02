В бюджет Кирова поступило более миллиона рублей с налогов юрлиц

Руководителей предупредили об ответственности за уклонение от уплаты налогов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В кировский бюджет поступило более миллиона рублей благодаря взысканию долгов по уплате налогов. Об этом сообщает горадминистрация.

На днях в Первомайском районе состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в консолидированный бюджет. В ходе собрания участники обсудили вопросы погашения налоговой задолженности, имеющейся у 18 кировских организаций. На момент встречи они оплатили более миллиона рублей. Средства уйдут в бюджет областного центра.

Руководителей организации предупредили о возможных санкциях за неуплату налогов. По закону за это нарушение положена уголовная ответственность.