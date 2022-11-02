На кировских теплосетях сократилось количество выявленных протечек

При испытаниях специалисты «Т Плюс» нашли утечки сетевой воды в пруду в парке им. Кирова. Фото: admkirov.ru

В Кирове подвели итоги испытаний тепловых сетей, находящихся в южной части города. Их проверили на герметичность с использованием органического красителя. Об этом сообщили в администрации города.

За последнюю неделю октября специалисты выявили 18 дефектов в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5. По сравнению с 2020 годом, количество дефектов уменьшилось на 83%. Об этом свидетельствуют результаты испытания «Уранином «А».

По словам мэрии, улучшения можно связать с масштабной программой реконструкции и ремонта центральных тепловых пунктов. Она проводится с 2019 года.

При испытаниях специалисты «Т Плюс» нашли утечки сетевой воды в реке Хлыновка , а также в пруду в парке им. Кирова.

На следующей неделе «Т Плюс» проведет второй этап испытаний. В этот раз органический краситель введут в теплоноситель с ТЭЦ-4.