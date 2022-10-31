Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 12:13

В Кирове врачи помогли 18-летней девушке со сложной деформацией позвоночника

У пациентки был сколиоз третьей степени
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Врачи провели четырехчасовую операцию. Фото: vk.com/medkirovru

Врачи провели четырехчасовую операцию. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские врачи помогли студентке со сложнейшей деформацией позвоночника. Об этом сообщает областной Минздрав.

Проблемы у юной жительницы Лузы начались около трех лет назад. В 15-летнем возрасте у нее появился небольшой нарост, похожий на горб, справа от позвоночника. Врачи поставили диагноз: сколиоз третьей степени. В течение двух лет девушка посещала мануального терапевта и ходила на ЛФК. Со временем горб стал заметнее, и она обратилась в областную травматологию.

Доктора рекомендовали установить многоопорную винтостержневую систему. Операция прошла 14 октября и длилась около четырех часов. Врачи ввели специальные винты в позвонки, установили на них титановые стержни, с помощью которых искривление удалось устранить.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. После выписки она продолжит наблюдаться у врачей. Реабилитация ей не требуется, единственное ограничение - строгий запрет на физнагрузки в течение трех месяцев.