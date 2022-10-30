В Кирове хотят построить экстремальный канатный спуск через Вятку

Зиплайн - экстремальный канатный спуск. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове может появиться зиплайн - экстремальный канатный спуск. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты области.

Согласно проекту, предоставленному инициативной группы, с помощью зиплайна кировчане смогут перебраться с одного конца Вятки на другой. Расстояние в 500 метров можно будет преодолеть за 50 секунд, при этом полюбовавшись захватывающим видом.

Авторы предполагают, что верхняя башня зиплайна расположится в Александровском саду рядом с главной ротондой, нижняя - на пляже. Согласно их расчетам, стоимость проекта составит примерно 11 миллионов рублей, а окупится он через 15 месяцев. Идея презентовалась в рамках подарка к юбилею Кирова.

Общественники предложили рассмотреть вместо зиплайна канатную дорогу, поскольку она безопаснее и имеет ряд преимуществ либо продумать общественный транспорт для обратного пути и привлечь развлекательную инфраструктуру на место приземления. В целом идею поддержали, рекомендовав проработать ее детальнее и выступить с проектом на Гражданском форуме.